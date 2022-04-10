شرطة بوعطني تضبط تشاديين تورطوا في سرقة 60 اسطوانة غاز

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة بوعطني تمكن من القبض على شخص تشادي الجنسية وسيدة تشادية على خلفية سرقتهم 60 اسطوانة غاز طهي من مستودع بالمنطقة.

وأوضحت المديرية أن القبض كان استجابةً لشكوى تقدم بها مواطن مفادها قيام أشخاص مجهولي الهوية بسرقة عدد 60 اسطوانة غاز الطهي من مستودعه الكائن بمنطقة بوعطني بحي السراج.

وأفادت مديرية الأمن أن أعضاء التحريات انطلقوا إلى مكان الواقعة بحسب التعليمات لجمع أكبر قدر من المعلومات.

وأضافت المديرية أنه من خلال جمع المعلومات التي أثارت الشكوك حول حارس المستودع حيث كان يتردد عليه أشخاص من الجنسية التشادية في أوقات متأخرة من الليل.

وأكدت أنه تم استحضار غفير المستودع من قبل أعضاء التحريات إلى المركز وبالاستدلال الأولي أنكر معرفته بالفاعل، وعند إيداعه في الحجز القانوني طلب من أعضاء المركز الإدلاء بأقواله.

وذكرت المديرية أنه من خلال الاستدلال معه للمرة الثانية أفاد بأن الفاعل شخص تشادي الجنسية يُدعى ج.د.و وبمساعدة أمه التي تدعى ع.أ.د تشادية الجنسية وهي من قامت ببيع الإسطونات بسوق دينارين بمبلغ 300 دينار للاسطوانة كونها تعمل منذ مدة طويلة بالسوق.

وأوضحت أنه بعد جمع المعلومات وتحديد محل سكنها بالسلماني الغربي تم التنسيق مع وحدة الشرطة النسائية لضبط العنصر النسائي وعقب تقنين الإجراءات تم انتقال أعضاء التحريات رفقة عناصر الشرطة النسائية إلى المنزل سالف الذكر بمنطقة السلماني.

وأكدت المديرية أنه عند طرق الباب خرجت المدعوه ع.أ.د واعتدت بالضرب على إحدى عناصر الشرطة النسائية وعلى الفور تم ضبطها والتعامل معها كما تم ضبط المدعو ج.د.و وتم الانتقال إلى بهم إلى المركز.

وأشارت إلى أنه بالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب اليهم وأن عملية السرقة تمت بمساعدة بعض الأشخاص تم هروبهم إلى دولة تشاد، اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.