عبد الكافي: ممثلي حفتر بلجنة 5+5 ليس لهم أي ثقل ولا يستطيعون اتخاذ أي قرار

ليبيا – قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا إن المسار العسكري المتمثل باللجنة العسكرية 5+5 كان محكومًا عليه بالفشل منذ البداية، على اعتبار أن عمل اللجنة لم يحظَ بضمانات ودعم دولي كافٍ لإنجاحه.

عبد الكافي أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن سلوك “ممثلي حفتر” في هذه اللجنة يدل على أنهم كانوا يحاولون كسب الوقت، تحت الضغط الدولي الممثل بالبعثة الأممية، ولم تكن لديهم نوايا جادة في دعم الاستقرار في البلاد، بل على العكس فقد ساهموا في تقويضه بطرق شتى، بحسب قوله.

واستطرد قائلًا: “في حقيقة الأمر هؤلاء شركاء من المرتزقة الفاغنر والتشاديين وغيرهم في قتل الليبيين، وساهموا في انتهاك أمن واستقرار ليبيا وسلب مواردها الاقتصادية، سواء بتمكين المرتزقة من دخول بعض آبار النفط في المنطقة الجنوبية واستيلائهم عليها، أو من خلال تمكينهم من التحكم في جزء من الصادرات”.

وزعم أن “هذه المجموعة ليس لها أي ثقل وهي تتلقى الأوامر من حفتر، وحتى حينما يجتمعون بنظرائهم من طرابلس لا يستطيعون اتخاذ أي قرار أو توقيع أي اتفاقية إلا بعد الرجوع لمعسكر الرجمة بقيادة حفتر”.

وأكد على أن مزاعم مساهمتهم في فتح الطريق الساحلي بين سرت وبنغازي، أو محاولات توحيد حرس المنشآت النفطية (وفق بيانهم الأخير)، لا تمت للحقيقة بصلة، لأن هذه الملفات تدخلت فيها شخصيات بعيدة عن عمل اللجنة، بينهم رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة.

وانتقد عبد الكافي أعضاء اللجنة من طرابلس، قائلًا: “رغم تقديمهم تنازلات إلا أن ذلك لم يُرضِ حفتر، بل إن أعضاء اللجنة المحسوبين على طرابلس لم يدينوا تصرفات نظرائهم ومحاولاتهم إفشال عمل اللجنة في مرات سابقة، بل أعطوا مساحة لمعسكر حفتر بأن يتمادوا في الأفعال الاستفزازية والعدائية التي تهدد وقف إطلاق النار، ومنها مثلًا امتناعهم عن تقديم خارطة الألغام التي زرعت إبان العدوان على طرابلس، متسببين في إزهاق مزيد من الأرواح”.

كما لفت الخبير العسكري إلى أن ممثلي حفتر “لم يقدموا طيلة فترة عملهم باللجنة أي معلومات عن المرتزقة أو عددهم الحقيقي بالضبط، أو حجم التسليح وغيرها من المعلومات المهمة التي كان يجب أن تقدم في إطار عمل اللجنة”.

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