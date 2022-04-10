غريبيل: سنجتمع مع حكومة الدبيبة والرئاسي حول بيان أعضاء لجنة 5+5 التابعين “لحفتر”

صرح الفيتوري غريبيل عضو لجنة “5+5” التابع لحكومة الوحدة المؤقتة، بأنهم سيجتمعون غدا الاثنين مع المجلس الرئاسي ورئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة بخصوص بيان الأعضاء التابعين للقيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة.

وقال غريبيل في تصريح لقناة “التناصح” الممولة من الصادق الغرياني وتبث من تركيا، إن الممثلين للمنطقة الغربية لن يغلقوا الطريق ولن يغلقوا النفط، وأن ما حدث من أعضاء اللجنة الممثلين عن المنطقة الشرقية بعيد عن المنطق.

يشار إلى أن أعضاء القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، حذروا في بيان أمس السبت مما آلت إليه الأوضاع من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني بسبب تصرفات الحكومة منتهية الولاية التي جاءت بعد أجواء مفعمة بالأمل بعد المكاسب التي حققتها لجنة “5+5” بدعم مباشر من القيادة العامة.

وأضاف أعضاء اللجنة: “أمام هذا المنزلق الخطير الذي أوصلتنا إليه حكومة الدبيبة، فإن اللجنة تطالب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بإيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف أوجه التعاون مع الحكومة ومكوناتها داخل المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب”.

وفي ختام البيان، أعلن أعضاء القيادة العامة بلجنة “5+5” تعليق كافة أعمالها حتى تحقيق كل مطالبهم.