رقابة الأغذية ببنغازي يطلق حملة تفتيشية على هذا النوع من الشوكولاتة

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

10 April, 2022

قال مدير فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي محمود الزائدي لبوابة أفريقيا الاخبارية، أن المركز بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي شرع اليوم في حملة تفتيشية على منتج الشوكولاتة الحامل لعلامة “بيض كيندر سربرايز” ، بعد نشر أخبار في كثير من الدول عن تلوثها ببكتيريا السالمونيلا

وقال الزائدي أن “الحملة تشمل الموزعين ومختلف الأسواق ومخازن شركة الوكيل المستورد للمنتج صاحب العلامة التجارية ”

وأوضح الزائدي أن “اجتماع عقد أمس بين المركز، وجهاز الحرس البلدي، تم الاتفاق فيه على إطلاق هذه الحملة، حيث ستسحب عينات من منتج كندر وإرسالها للتحليل الجرثومي الخاص ببكتيريا السالمونيلا وهو تحليل متوفر في معامل المركز ، وبمجرد ورود نتائج التحاليل سيعلن المركز عن سلامة المنتج الموجود في الأسواق من عدمها” .

وأضاف الزائدي “أن خبر تلوث منتج بيضة كندر سبرايز أحدث بلبلة في العالم وخاصة أوروبا، وأن ما يبعث على الاطمئنان انه لم تسجل حتى الآن اي حالات تسمم بالسالمونيلا”

وأردف الزائدي “أن المركز تواصل مع الشركة الموزعة للمنتج والذين أفادوا أنهم لم يستوردوا هذا الصنف منذ مدة طويلة” مؤكدا “أن فرع المركز لم يمنح افراج عن اي كمية منذ فترة”

وختم الزائدي تصريحه قائلا “أن الحملة التى انطلقت اليوم داخل السوق، هدفها التأكد من أن المنتج لم يدخل عبر اي تاجر، وستستمر الحملة لأسبوع”

وكانت شركة فيريرو عملاق الصناعات الغذائية قد أقرت الجمعة بوجود ما قالت أنه ثغرات داخلية ،عقب وقف عمل مصنع تابع لها ينتج علامة شوكولاتة كيندر في بلجيكا بسبب اعتقاد بوجود بكتيريا بالسالمونيلا في المنتج .

وعبرت المجموعة الإيطالية عن أسفها عن هذه القضية ، واعتذارها لجميع المستهلكين والشركاء التجاريين وأكدت اتخاذ “كل التدابير اللازمة للحفاظ على الثقة الكاملة لدى المستهلكين”

وجاء بيان “فيريرو” بعيد إعلان وكالة سلامة الغذاء البلجيكية، أول من امس الجمعة، أنها أمرت بوقف العمل في مصنع شوكولاتة كيندر بعد ما نسبت إلى بعض المنتجات المصنوعة فيه تسببها بإصابات بالسالمونيلا، موجهة الاتهام الى المجموعة الإيطالية بتقديم معلومات منقوصة

وقالت الهيئة البلجيكية: “منذ أسابيع عدة، أنها رصدت أكثر من مئة إصابة بالسالمونيلا في أوروبا”، لافتة إلى تحديد رابط نهاية الشهر الماضي بين تلك الإصابات ومنتجات من مصنع “فيريرو” في مدينة أرلون البلجيكية.

وأضافت أن تحقيقات و ملاحظات أظهرت أن فيريرو قدمت معلومات غير كاملة وأن الهيئة عمدت إلى سحب الترخيص الممنوح لمصنع إنتاج فيريرو في أرلون موجهة أمرا بسحب كل منتجات كيندر المصنوعة في الموقع المذكور من الأسواق.

وأوضحت الهيئة أن هذا السحب الشامل يشمل كل المنتجات من نوع Kinder Surprise وKinder Surprise Maxi وKinder Mini Eggs وSchoko-bons، بغض النظر عن مجموعات المنتجات أو تاريخ صلاحيتها