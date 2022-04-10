القطراني: علاقة ليبيا وإيطاليا ستكون مبنية على الاحترام والتقدير

العنوان – بنغازي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، أن علاقتها بجمهورية إيطاليا ستكون مبنية على الإحترام والتقدير المتبادلين.

وأضاف القطراني خلال لقائه القنصل الإيطالي لدى ليبيا كارلو باتوري أن الحكومة ماضية قدماً نحو تحقيق السلام مع إمكانية توأمة المدن لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين

وأثنى نائب رئيس الحكومة بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتفعيل الاتفاقيات وعلى رأسها الإتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2008 م.

وأشار القطراني إلى أن إيطاليا دولة جارة وكان لها دور كبير في شتى المجالات طيلة السنوات الماضية.

وأعرب باتوري خلال اللقاء عن أمله في أن تشهد العلاقات الإيطالية الليبية تطوراً إيجابباً في المستقبل.

وأكد أن جمهورية إيطاليا ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين موضحًا أنه سيتم تسهيل إجراءات الشركات التي ترغب في العمل شرق ليبيا.

وأفاد القنصل الإيطالي بأن الشركات الإيطالية سيكون لها دور في إعمار ليبيا، مؤكدًا أن إيطاليا تدعم أي قرار ليبي سيادي يحافظ على ليبيا موحدة بدون أي تدخل خارجي، وأنها تدعم كافة المجهودات المبذولة من أجل استقرار ليبيا.