مديرية أمن بنغازي: القبض على تشاديين سرقا 60 أسطوانة غاز من مستودع «بوعطني»

أعلن مركز شرطة بوعطني، التابع لمديرية أمن بنغازي، القبض على رجل وسيدة من الجنسية التشادية على خلفية سرقتهم 60 أسطوانة غاز طهي من مستودع بمنطقة بوعطني.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، في بيان، أنه استجابة لشكوى تقدم بها المواطن م.أ.د مفادها قيام أشخاص مجهولي الهوية بسرقة عدد 60 أسطوانة لغاز الطهي من مستودعه الكائن بمنطقة بوعطني بحي السراج”.

وتابع البيان؛ أن رئيس المركز العقيد أحمد النعاس أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الفاعلين وانطلق أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات ومن خلال جمع المعلومات التي أثارت الشكوك حول حارس المستودع حيث كان يتردد عليه أشخاص من الجنسية التشادية في أوقات متأخرة من الليل”.

وأكمل البيان؛ أنه “تم استحضار غفير المستودع من قبل أعضاء التحريات إلى المركز وبالاستدلال الأولي تبين أنه يدعى ب.ك.ج، وأنكر معرفته بالفاعل وعند إيداعه في الحجز القانوني طلب من أعضاء المركز الإدلاء بأقواله ومن خلال الاستدلال معه للمرة الثانية أفاد بأن الفاعل شخص تشادي الجنسية يُدعى ج.د.و وبمساعدة أمه التي تدعى ع.أ.د تشادية الجنسية وهي من قام ببيع الأسطونات بسوق دينارين بمبلغ 300 دينار للاسطوانة كونها تعمل منذ مدة طويلة بالسوق”.

وواصلت مديرية الأمن في بيانها موضحة أنه “بعد جمع المعلومات وتحديد محل سكنها بالسلماني الغربي تم التنسيق مع وحدة الشرطة النسائية لضبط العنصر النسائي وعقب تقنين الإجراءات تم انتقال أعضاء التحريات رفقة عناصر الشرطة النسائية الى المنزل سالف الذكر بمنطقة السلماني”.

وختم البيان موضحًا أنه “عند طرق الباب خرجت المدعوة ع.أ.د واعتدت بالضرب على إحدى عناصر الشرطة النسائية وعلى الفور تم ضبطها والتعامل معها كما تم ضبط المدعو ج.د.و وتم الانتقال بهم إلى المركز، وبالإستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم وأن عملية السرقة تمت بمساعدة بعض الأشخاص تم هروبهم إلى دولة تشاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.