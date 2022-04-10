الدباشي يصف تصويت ليبيا لصالح تعليق عضوية روسيا بـ”المخجل”

العنوان – طرابلس

قال مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، إن قرار تصويت ليبيا لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، شيء مخجل.

وأكد الدباشي في تصريحات صحفية أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ومندوبنا في نيويورك حولا ليبيا علناً إلى كيان، يستخدم كأداة دعاية في يد الدول الغربية ضد الاتحاد الروسي».

ولفت مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة إلى أن التصويت يثير الكثير من الأسئلة حول مصدر القرار ودوافعه.

وتساءل الدباشي هل كان التصويت مناورة من المنقوش للحصول على دعم أمريكا لحكومتها منتهية الولاية للبقاء في الحكم، أم أن التعليمات صدرت مباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى مندوب ليبيا.