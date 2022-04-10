يحيى: بيان ممثلي حفتر لا يمثل رأي اللجنة مجتمعة.. وهم يتعرضون لضغوطات

ليبيا – قال عضو اللجنة العسكرية 5+5 عن الغرب مصطفى يحيى إن بيان ممثلي المنطقة الشرقية باللجنة لا يمثل رأي اللجنة مجتمعة.

يحيى وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: “نقدر ما يتعرض إليه ممثلو حفتر من ضغوطات، ومطالب أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية بإغلاق النفط والطريق الساحلي لا تعبر عن حقيقة إرادتهم وهي تضييق على المواطن لا الأطراف السياسية”، بحسب زعمه.

وأعرب عن تمنيه بأن تنأى اللجنة بنفسها عن أي انحياز سياسي لتأثيره المباشر على عمل اللجنة وحيادتها.

ورأى يحيى أن الحل لن يكون إلا عبر انتخابات سريعة تنهي حالة الصراع على الشرعية.

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