الخوجة: لا موعد رسمي بعد للقاء في القاهرة بشأن القاعدة الدستورية

أكدت لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس النواب أسماء الخوجة عدم تحديد موعد رسمي لعقد جلسة مع اللجنة النظيرة في مجلس الدولة الاستشاري بالقاهرة.

وبحسب تصريحات صحفية للخوجة نشرها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا واطلعت عليه صحيفة المرصد، توجد ثمة مغالطات حول اجتماعات اللجنتين، منها أن سبب لقائهما هو إنجاز قاعدة دستورية تخص الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضافت الخوجة: إن أن اللقاء بين اللجنتين هدفه مناقشة ومراجعة النقاط المختلف عليها في مشروع الدستور والتعديل الدستوري الـ12. مبينة أنه في حال فشلت الاجتماعات بخصوص النقاط الخلافية يمكن الحديث عن إنجاز قاعدة دستورية على حد وصفها.