استكمال أعمال تجهيز محطة خلايا في تاورغاء بمعدات جديدة

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، إن الفرق الفنية التابعة لدائرتي توزيع تاورغاء والتركيبات العامة طرابلس، أنهت أعمال تجهيز محطة خلايا بمنطقة تاورغاء بمعدات جديدة.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن ذلك يأتي في إطار سعي الشركة لتحسين واقع الشبكة الكهربائية في عدد من المناطق.

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وأشادت الشركة العامة للكهرباء بالفرق الفنية التي عملت بروح الفريق الواحد وواصلوا الليل بالنهار وسابقوا الزمن لأجل استكمال العمل في سبيل مصلحة الوطن والمواطن.

أعمال تجهيز محطة خلايا في تاورغاء بمعدات جديدة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال تجهيز محطة خلايا في تاورغاء بمعدات جديدة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال تجهيز محطة خلايا في تاورغاء بمعدات جديدة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال تجهيز محطة خلايا في تاورغاء بمعدات جديدة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال تجهيز محطة خلايا في تاورغاء بمعدات جديدة. (الشركة العامة للكهرباء)