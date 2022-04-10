نوح: مجلس النواب يحاول سلب إرادة الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور

ليبيا – زعم عضو هيئة صياغة مشروع الدستور مراجع علي نوح أن مجلس النواب يحاول سلب إرادة الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور، لافتًا إلى أنه من حق الشعب فقط دون سواه التصويت عليه بنعم أو لا.

نوح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري قال: “كان الأحرى بمجلس النواب أن يبدأ في الاستفتاء على الدستور بدلًا من ركن القانون في الأدراج وإدارة التعديل الذي يريده رئيس مجلس النواب هي استجابة لآرائه الشخصية”.

وأضاف: “لا توجد نقاط خلافية في مشروع الدستور، وتم التصويت عليه من 43 عضوًا من أصل 44، وحتى إن كان هناك مواد خلافية فمن حق الشعب الليبي فقط دون سواه التصويت عليها بنعم أو لا”.

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