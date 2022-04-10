الرقابة على الأغذية يعلن عن إجراءات بشأن شوكلاتة كيندر – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اتخاذ سلسلة من الإجراءات بخصوص ما تم تداوله عن تلوث منتج شوكولاتة كندر ببكتيريا السالمونيلا.

وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، أن مكتب الرقابة الداخلية أصدر تعليمات عاجلة لفروع المركز لمباشرة الإجراءات الرقابية. للتأكد من خلو السوق المحلية من هذه التشغيلات. كما قامت فروع المركز بالبطنان وفرع بنغازي وفرع مصراتة وفرع الخمس وفرع طرابلس وفرع زوارة بأخذ عينات من هذا المنتج بشكل عشوائي. وحسب البيان، من المقرر إدخال هذه العينات للمعامل التابعة لمختبرات المركز، للتأكد من خلوها من التلوث البكتيري.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت وكالة معايير الغذاء البريطانية، أن صانع الشوكولاتة فيريرو. استدعى كميات من الشوكولاتة كيندر سوربراي في المملكة المتحدة بسبب ارتباطها بالسالمونيلا. وكان الاستدعاء مرتبط بعلاقة محتملة لتفشي السالمونيلا. حيث كان هناك عدد من هذه الحالات عند الأطفال الصغار.

ونوه مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى تعليمات عاجلة لفروعه للتشديد في عمليات التفتيش على الشحنات الموردة من الخارج. التي تحتوي على منتجات شوكولاتة كندر عبر المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية. والتأكد من عدم احتوائها على التشغيلات المشمولة بالتحذير من الشركة المصنعة. مع اخضاع كافة العينات التي يتم سحبها بمعرفة فرق التفتيش التابعة لأقسام الرقابة الداخلية من الأسواق المحلية للتحاليل بالمختبرات الغذائية بالفروع.

ولفت البيان إلى تكليف إدارة الرقابة الغذائية ومكتب الرقابة الداخلية بالإدارة العامة اتخاذ كافة التحوطات. بالتنسيق مع فروع ومكاتب المركز لضبط أي منتجات تكون مشمولة بالتحذير وعمليات السحب من الأسواق. وفق إعلان الشركة المصنعة أو وكلائها التجاريين.

يشار إلى أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا تتسبب في حالات الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال.

من جانبه، دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. وجهاز الحرس البلدي إلى اتخاذ إجراءاتهما، وموافاة الوزارة بشأن منتجات شوكولاتة كندر، وذلك حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ القرار اللازم.