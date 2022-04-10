القطراني: علاقة الحكومة الليبية بإيطاليا ستكون مبنية على الاحترام والتقدير المتبادلين

حث نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، خلال استقباله، اليوم الأحد، القنصل الإيطالي العام في بنغازي، كارلو باتوري، العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا وسبل تطويرها وتفعيل الاتفاقات وعلى رأسها الاتفاقية المبرمة بين البلدين سنة 2008.

وأضاف البيان أن القنصل الإيطالي أعرب خلال اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء في بنغازي عن أمله في أن تشهد العلاقات الإيطالية – الليبية تطورًا إيجابيًا في المستقبل، مؤكدًا أن إيطاليا ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين.

كما أكد القنصل الإيطالي للقطراني أنه سيجري تسهيل إجراءات الشركات التي ترغب في العمل شرق ليبيا، وأن الشركات الإيطالية سيكون لها دور في إعمار ليبيا.

وفي الشأن السياسي، قال البيان إن القنصل الإيطالي أكد دعم بلاده أي قرار ليبي سيادي يحافظ على ليبيا موحدة دون أي تدخل خارجي، وأنها تدعم كافة المجهودات المبذولة من أجل استقرار ليبيا.

من جهته، أكد القطراني خلال اللقاء أن إيطاليا دولة جارة وكان لها دور كبير في شتى المجالات طيلة السنوات الماضية، منوهًا بأن الحكومة ماضية قدمًا نحو تحقيق السلام وأن علاقتها بجمهورية إيطاليا ستكون مبنية على الاحترام والتقدير المتبادلين مع إمكانية توأمة المدن لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين.