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وزير الدفاع الإيطالي: استقرار ليبيا مهم لمنطقة البحر المتوسط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني إن استقرار ليبيا مهم لاستقرار منطقة البحر المتوسط، وينبغي إيجاد حل دائم وفعال وشامل للمشاكل فيها، ويجب التركيز على التعاون والتنسيق لدعم التطورات الإيجابية في ليبيا.

وجاء ذلك في كلمة الوزير الإيطالي خلال اجتماع ثلاثي جمع كل من وزيردفاع بريطانيا “بن والاس”، ووزير دفاع إيطاليا “لورنزو جويريني”، ووزير دفاع تركيا “خلوصي أكار”.

وأفاد موقع وزارة الدفاع التركية عبر شبكة المعلومات الدولية بأن وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وإنجلترا عقدوا اجتماعا ثلاثيا في إسطنبول أمس السبت باستضافة وزير الدفاع الوطني التركي ” خلوصي أكار” ، وذلك لتبادل وجهات النظر عول تعزيز العلاقات بين دولهم في مجال الدفاع والأمن والقضايا الإقليمية ، كما سيتم مناقشة التطورات في سياق أوكرانيا .

ونقل الموقع عن الوزير البريطاني “بن والاس” قوله: (نحن ندرك دور تركيا في ضمان تنفيذ مونترو وجعل البحر الأسود مكانًا آمنًا وحرًا لجميع البلدان، وليس فقط الدول المجاورة).

 

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صحيفة الساعة 24

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