المبروك: سعر الإفطار للأسرة الليبية في رمضان يعادل 3 وجبات في الأوقات العادية

قال الخبير الاقتصادي أحمد المبروك، إن “أزمة الغلاء تجتاح ليبيا، فسعر وجبة الإفطار الواحدة للأسرة الليبية يعادل سعر ثلاث وجبات في الأوقات العادية”.

وأضاف «المبروك» في تصريح صحفي، أن “الأسر بحاجة إلى المزيد من الأموال لتغطية مصاريف رمضان والعيد”.

ولفت إلى أن “القوة الشرائية للدينار أصبحت ضعيفة أمام متطلبات الحياة، وسط تزايد متسارع للأزمات”.

وختم موضحًا أن “الإنفاق الاستهلاكي للأسر الليبية يتضاغف خلال شهر رمضان، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 54 في المائة هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي”.