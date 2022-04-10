العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا تحتفل بذكرى تأسيس الأزهر الشريف

أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، المقر الرئيسي بمدينة زليتن بزاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر الفيتوري رحمه الله، احتفالية بمناسبة مرور 1082 عامًا على تأسيس الأزهر الشريف والذي يصادف 7 رمضان من عام 361هجري.

وأقيمت الاحتفالية بحضور رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا فضيلة الشيخ/ أكرم فرج الجراري، وفضيلة الشيخ/ علي أحمد إشميلة مدير مكتب زليتن، ووكيلا نظارة وقف الشيخ سيدي عبدالسلام الأسمر الأستاذ مختار بن عاشور، والاستاذ علي الشوين حموده، وفضيلة الشيخ العلامة عبدالسلام إشميلة مفتي زاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر، وعدد غفير من أعضاء المنظمة بمدينة زليتن ومدرسي القرآن الكريم وطلبة العلم.

وافتتح فضيلة الشيخ/عبدالرحمن الزريقاني عضو المنظمة، الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم وقدم الشيخً علي أحمد إشميلة كلمة ترحيبية بالحضور الكرام الذين شرفوا هذا الحفل الكريم.

وألقى الشيخ /أكرم فرج الجراري رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا كلمة قدم فيها التهنئة لمشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسهم فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف ولعلمائه الأجلاء ولجمهورية مصر العربية التي احتضنت وتشرفت بهذا الصرح المبارك قبلة العلم والعلماء منذ 1082 عامًا محافظًة على تعاليم الإسلام بالفكر الوسطي المعتدل.

وأوضح الجراري، أن الأزهر الشريف منذ أن تأسس في 7 رمضان 361 هجري حمل على عاتقه نشر رسالة الإسلام في كافة أصقاع العالم وقد تعلم ودرس في أروقته ملوك وسلاطين وأمراء ورؤساء دول عربية وإسلامية وقد تولى مشيخة الأزهر الشريف 48 شيخًا أولهم الشيخ العلامة المالكي محمد الخورشي رحمه الله وآخرهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف حفظه الله وأطال عمره وجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.

وعن دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الفرع الرئيس بالقاهرة قال الجراري إن “للمنظمة دورًا كبيرا في ربط خريجي الأزهر الشريف في كافة دول العالم فهي حلقة الوصل بين الأزهر وخريجيه”، مؤكدا أن المنظمة قامت بدور عظيم في ليبيا من خلال تدريب الأئمة والخطباء والوعاظ ومدرسي القران الكريم أضافة إلى تسهيل المنح الدراسية للطلبة الليبيين الدارسين بجامعة الأزهر الشريف والتي ساهمت بشكل كبير في تفنيد العديد من القضايا العالقة وأسباب التطرف الفكري ومعالجتها مقدمًا الشكر والتقدير لكل القائمين عليها.

وقدم الشيخً العلامة /مفتي الزاوية الأسمرية عبدالسلام ميلاد إشميلة نبذة مختصرة عن الأزهر الشريف وعلمائه موضحًا بأن الأزهر الشريف هو أقدم وأعرق مؤسسة دينية في التاريخ الإسلامي وقد حملوا رسالته كابرا عن كابر حتى وصل إلى يومنا هذا رسالة طيبًا كما أرداها الله سبحانه وتعالى ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وألقى فضيلة الشيخ/الصديق الشعاب عضو المنظمة نبذه عن الدور الكبير الذي قام به الأزهر الشريف في نشر الإسلام وخدمة طلاب العلم في كافة دول العالم.

وعن وقف ونظارة الشيخ عبدالسلام الأسمر الفيتوري ألقى السيد الوكيل الأستاذ مختار بن عاشور كلمة قدم فيها التهنئة بمناسبة مرور 1082عاما على تأسيس الأزهر الشريف مؤكدًا أن العلاقة بين الأزهر والأسمر علاقة متينة وأمتداد تاريخي وأن الزاوية الأسمرية التي يبلغ عمرها أكثر من 560 عاما كانت محافظة على المنهج العلمي الذي توارثه المشائخ وأن الكثير من علماء الأزهر الشريف قد تشرفوا بزيارة الزاوية الأسمرية وألقوا فيها المحاضرات العلمية مقدما الشكر والتقدير للأزهر الشريف على تواصله الدائم من خلال دعم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا والتي سهلت لكثير من طلاب العلم الالتحاق بالدورات التدريبية والتي أثمرت داخل الزاوية وخارجها.

وأختتم الحفل بقصائد مدح النبي صلى الله عليه وسلم والتي ألقاها للشيخ أسماعيل أبوصلاح عضو المنظمة سائلين المولى عز وجل أن يبارك في الأزهر الشريف وعلمائه المباركين وأن يكلل جهوده بالتوفيق والسداد وخدمة طلاب العلم في ليبيا وغيرها.