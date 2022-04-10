تقرير: هل تكون مشاورات مصر نهاية للوساطة الأممية في ليبيا؟

قالت مصادر ليبية مطلعة، لوكالة نوفا الإيطالية، إنه من المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات بليبيا، في القاهرة أو الغردقة، الإثنين، برئاسة مشتركة للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز.

وصرّحت ويليامز في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بأن العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة والتي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، للوصول إلى قاعدة دستورية تفضي إلى الانتخابات “لم تأتِ من المريخ، ولكن من التعديل الدستوري الثاني عشر”.

وبحسب ما جاء في تقرير لوكالة نوفا، لم يتم ذكر الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 في التعديل، ما يعني عدم وجود اعتراف بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وهو ما يشير لاحتمالية مقاطعة رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، لجلسة الحوار في مصر، والتي قد تكون نهاية لوساطة الأمم المتحدة، حسب ما جاء في تقرير نوفا.

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