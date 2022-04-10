تباين أسعار العملات مقابل الدينار  

العنوان-طرابلس

تباين أداء العملات الدولية الرئيسية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، مقارنة بتعاملات الخميس.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.69 دينار اليوم مقابل 4.68 دينار الخميس وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين تراجع سعر اليورو عشرة دراهم إلى 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار الخميس كذلك الجنيه الاسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.12 دينار.

أما العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي عشرة دراهم إلى 1.25 دينار مقابل 1.24 دينار أمس في حين استقر الدرهم الإماراتي عند 1.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.56 دينار ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.31 دينار، وكذلك اليوان الصيني الذي بيع بـ0.73 دينار.