مقترح لتطوير مهارات منسقي الجودة بإدارة الخدمات الصحية طرابلس

ناقش مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي الأحد، مع مدير إدارة الجودة بإدارة الخدمات الصحية طرابلس، مقترحاً خاصاً بتدريب وتطوير الكوادر البشرية بإدارة الجودة بالخدمات الصحية طرابلس.

ويهدف المقترح إلى تطوير مهارات وقدرات منسقي الجودة بالمرافق الصحية التابعة للإدارة بطرابلس، حسب المعايير المتفق عليها للجودة، وسد فجوة عدم تطابق الأداء الفعلي مع المطلوب.

واتفق المشاركون خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة طرابلس، على وضع برنامج متكامل لمنح شهادات معتمدة مهنية في مجال الجودة، وإعداد برنامج تنشيطي لـ60 عنصراً من منسقي الجودة بالمرافق الصحية.

وحضر الاجتماع مدير إدارة التطوير المؤسسي وبناء القدرات، ورئيس قسم بناء القدرات البشرية، إلى جانب عدد من موظفي إدارة الخدمات الصحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية