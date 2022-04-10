الزوبية: الحكومة ليست مسيطرة على السوق.. والدبيبة ينحاز للتجار

قال مدير الإعلام الخارجي الأسبق، جمال الزوبية إن الحكومة منتهية الولاية ليست مسيطرة على السوق.

وأكد الزوبية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المشكلة التي في ليبيا لن تجدها في أي دولة في العالم، إذا إرتفعت الأسعار عالميا يرفع التجار أسعارهم وإذا انخفضت بعدها لن يخفضونها والمكسب يتضخم لدى التجار.

وتابع:” الحكومة ليست مسيطرة على السوق، وتدخل الدبيبة في الانحياز للتجار يجب إيقافه، فالمواطن دائمًا يدفع الثمن والحكومة بأجهزتها لا تحميه”.