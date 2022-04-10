ضبط أم وابنها من الجنسية التشادية سرقا 60 أسطوانة غاز طهي ببنغازي

العنوان-بنغازي

تمكن أعضاء مركز شرطة أبوعطني، التابع لمديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على رجل وسيدة من الجنسية التشادية على خلفية سرقتهم 60 أسطوانة غاز طهي من مستودع بمنطقة أبوعطني.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، في بيان لها اليوم الأحد، “أنه استجابة لشكوى تقدم بها المواطن م.أ.د مفادها قيام أشخاص مجهولي الهوية بسرقة عدد 60 أسطوانة لغاز الطهي من مستودعه الكائن بمنطقة بوعطني بحي السراج”.

وأشارت المديرية إلى أن رئيس مركز شرطة أبوعطني العقيد أحمد النعاس أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الفاعلين.

ولفت البيان إلى أن أعضاء التحريات انطلقوا إلى مكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات والتي “أثارت الشكوك حول حارس المستودع حيث كان يتردد عليه أشخاص من الجنسية التشادية في أوقات متأخرة من الليل”.

وعقب استحضار الحارس من قبل أعضاء التحريات إلى المركز وبالاستدلال الأولي تبين أنه “يدعى ب.ك.ج، وأنكر معرفته بالفاعل وعند إيداعه في الحجز القانوني طلب من أعضاء المركز الإدلاء بأقواله ومن خلال الاستدلال معه للمرة الثانية أفاد بأن الفاعل شخص تشادي الجنسية يُدعى ج.د.و وبمساعدة أمه التي تدعى ع.أ.د تشادية الجنسية وهي من قامت ببيع الأسطوانات بسوق “اجنيهين” بمبلغ 300 دينار للأسطوانة كونها تعمل منذ مدة طويلة بالسوق”.

وبعد جمع المعلومات وتحديد محل سكنها بالسلماني الغربي تم التنسيق مع وحدة الشرطة النسائية لضبط العنصر النسائي وعقب تقنين الإجراءات تم انتقال أعضاء التحريات رفقة عناصر الشرطة النسائية إلى المنزل سالف الذكر بمنطقة السلماني. و”عند طرق الباب خرجت المدعوة ع.أ.د واعتدت بالضرب على إحدى عناصر الشرطة النسائية وعلى الفور تم ضبطها والتعامل معها كما تم ضبط المدعو ج.د.و وتم الانتقال بهم إلى المركز، وبالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم وأن عملية السرقة تمت بمساعدة بعض الأشخاص تم هروبهم إلى دولة تشاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.