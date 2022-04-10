كونتي: من الصعب فرض مصالح أوروبا بسهولة.. وليبيا مثال حي

قال رئيس الحكومة الإيطالية السابق جوزيبي كونتي، في مقابلة تلفزيونية، إن مصالح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليست سهلة الفرض على أرض الواقع، وهو ما ظهر واضحاً من قبل في ليبيا والشرق الأوسط.

وأكد كونتي أن إدانة إيطاليا للحملة الروسية في أوكرانيا، والدعم الكامل لأوكرانيا أمران ليسا قابلين للتفاوض. مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة عدم التفكير في تأجيج صراع شامل، لأن روسيا لن تغير موقفها بسهولة.

وتولى كونتي رئاسة الحكومة الإيطالية بين عامي 2018 و2021، وشهدت فترة حكومته بما يخص الملف الليبي تقارباً مع تركيا بشأن المفاوضات والتفاهمات على الخطوط العريضة حول العملية السياسية الليبية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية