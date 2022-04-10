الفريق أول ركن محمد الحداد يشيد بجهود منتسبي إدارة الهندسة العسكرية في إزالة الألغام والمفخخات ومخلفات الحروب

طرابلس 10 أبريل 2022 (وال)- أشاد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، بالجهود التي يبذلها منتسبي إدارة الهندسة العسكرية في إزله الألغام والمفخخات ومخلفات الحروب.

جاء ذلك في كلمة له خلال تكريمه مدير إدارة الهندسة العسكرية لواء ركن جمال شليبك، ومدير العمليات بإدارة الهندسة العسكرية العميد عبدالرزاق إدريس، وعددًا من منتسبي الإدارة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الأركان.

واعتبر الحداد – خلال حفل التكريم الذي حضره الأمين العام لرئاسة الأركان العامة اللواء محمود بن يزه، ومدير إدارة التخطيط العميد مجدي ملحس – هذه الجهود مبعثًا للفخر والاعتزاز لكافة منتسبي الجيش الليبي.

كما قام رئيس الأركان العامة بتكريم مدير ديوان رئاسة الأركان العامة السابق العميد كمال الأخضر، على ما قام به الفترة السابقة في خدمة المؤسسة العسكرية بكل وفاء وإخلاص. (وال)

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