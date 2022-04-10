قرادة: بيان لجنة 5+5 فرصة لاختبار درجة دهاء باشاغا ومدى مناورته السياسية

تساءل سفير ليبيا الأسبق لدى السويد والدنمارك، إبراهيم موسى قرادة، إذا ما كان بيان أعضاء لجنة 5+5؛ “مناورة سياسية أم ضغط خارجي وإقليمي، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الاقتصادية المتفجرة؟”.

وقال قرادة في تصريح صحفي، إنه “لا أحد سيصدق أن بيان اللجنة، مبادرة منهم وليس بأوامر من حفتر، فالعسكريون لا يتدخلون في السياسة وإلا أصبحوا حزب أو مليشيا أو كليهما”، على حد زعمه.

وتابع؛ “العرف السياسي والتوثيق التاريخي أنه عندما يصدر العسكريون بيان سياسي، فهو إما انقلاب، تمرد، أو حكم عسكري”، بحسب قوله.

وأردف أن “خطورة البيان في تجاوز اللجنة التراتبية والاستشارة السياسية، ومن ذلك رئاسة المجلس الرئاسي قائدها الأعلى ورئيس مجلس النواب، وتحديدها حصرًا وذكرًا شخص حفتر بصفته قائدها العام الأوحد والوحيد لها”، على حد قوله.

وأشار قرادة إلى أن “ما حدث فرصة لاختبار قدرة ودرجة دهاء باشاغا وحنكته وتموضعه ومدى مناورته السياسية للخروج من الورطة”.

ولفت إلى أن “اعتذار باشاغا وانسحابه وتعليق تكليفه برئاسة الحكومة، فرصة شخصية له، بعد الرفض الشعبي الواضح في غرب ليبيا، وامتناع الدول عن التعامل مع الرسمي مع حكومته”.

وأفاد قرادة أن “الكرة السياسية الآن في ملعب باشاغا، إلا إذا كان مؤيدًا لبيان اللجنة، ولو انسحب لاستعاد جزء من قوته المفقودة والمنهكة كسياسي”.

وختم موضحًا أن “حكومة الوحدة تمثل شرعية سياسية قائمة، ولها قاعدتها الشعبية، وعليها تسخير جهودها لتيسير وعقد الانتخابات المُلحة”، على حد قوله.