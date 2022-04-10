الوضع الليبي على طاولة مناقشات الخارجية المصرية والامريكية الأربعاء بواشنطن

من المتوقع أن يأتي الوضع الليبي على رأس أجندات المباحثات، التي سيجريها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، يوم الأربعاء القادم.

وفي هذا الشأن يرى مراقبون أن التحرك المصري يأتي في إطار حراك إقليمي متسارع، لإيجاد حل للأزمة الليبية قبل اشتعال فتيل الحرب بين الأطراف المسلحة ودخول البلاد في دوامة العنف من جديد،

مؤكدين على مساندة التسوية السياسية التي تجري في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، والتي تقود إلى إجراء الانتخابات الليبية واستقرار مؤسسات الدولة.

وتجدر الإشارة الى أن الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” قد أكد حرص بلاده على تنظيم انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام، من أجل حل الأزمة، إلى جانب التشديد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية، وعدم التأثير في جهود الليبيين عبر التدخل الخارجي في شؤونهم.

وفي سياق متصل ، جدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني التزام بلاده بالعمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا وشرق المتوسط والساحل، معتبراً أنها أكثر أهمية بالنسبة لروما،

جاء ذلك خلال اجتماع غويريني مع نظيريه البريطاني بن والاس والتركي خلوصي أكار، في مدينة إسطنبول الجمعة الماضية وفق ما نقله موقع “ديكود الإيطالي”.