رقابة الأغذية تزود بلدية بنغازي بمعدات تقنية

أفادت بلدية بنغازي، بأن العمل جارٍ على توريد أجهزة لتحليل الملوثات المعدنية، في الأغذية والأدوية وبقايا المبيدات في الخضروات والفواكه والحبوب ومنتجات الألبان.

وستشمل التوريدات أجهزة التحليل الفيزيائي الخاص بالأدوية، إضافةً إلى الاختبارات الكيميائية الدقيقة وتجهيز المختبر الغذائي بالأثاث المعملي بالكامل – وفقاً لما أكده المكتب الإعلامي للبلدية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى اجتماع بالخصوص لرئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري مع مدير مركز الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية محمود الزائدي، الذي استعرض خلال اللقاء آخر الإجراءات المُتعلقة بتوريد الأجهزة والمعدات الخاصة بأعمال المُختبرات، في مجال الأغذية والأدوية التي تعمل البلدية على توريدها للمركز من خلال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على مستوى ليبيا يشهد نشاطاً مكثفاً خلال السنوات الأخيرة، مع تنامي المخالفات على صعيد مبيعات الغذاء والدواء، ويقود حملات تفتيشية دورية وأخرى مفاجئة على محال بيع المواد الغذائية ومحال الجزارة والمطاعم والصيدليات والمصحات ومراكز بيع الدواء، وغير ذلك مما يتعلق بصحة المواطن.

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