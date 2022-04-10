غرق 53 وإنقاذ نحو 200 آخرين على سواحل ليبيا

أخبار ليبيا 24

في إطار مآسي الهجرة غير الشرعية في البلاد، وعدم قدرة أي من الحكومات الليبية على التصدي لها. بحسم وإنهائها في ليبيا طوال السنوات الماضية.

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي العديد من حوادث الغرق وعمليات الانقاذ. حيث تم انتشال ثلاثة جثامين في منطقة الحرشة بـ ليبيا أمس السبت، بعد غرق زورقهم المتهالك، وتوفى كل من كانوا عليه.

في السياق ذاته، كشف نشطاء عن قيام منظمة سي ووتش الألمانية غير الحكومية، بانقاذ نحو 200 شخص من 5 حالات استغاثة في المتوسط. كثيرون منهم في حاجة إلى مساعدة طبية. في حين لم يتم التمكن من إنقاذ 50 آخرين، غرق قاربهم في البحر خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.