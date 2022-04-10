القنصل الإيطالي بليبيا يؤكد دور بلاده المستقبلي في إعمار ليبيا

قال القنصل الإيطالي لدى ليبيا كارلو باتوري، إن بلاده ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، كما أنه سيتم تسهيل إجراءات الشركات التي ترغب في العمل بالمنطقة الشرقية، مؤكدا أن هذه الشركات سيكون لها دور في إعادة إعمار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء باتوري الأحد في بنغازي مع نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني، حيث بحثا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتفعيل الاتفاقيات بينهما، ومنها الاتفاقية المبرمة سنة 2008.

وأضاف القنصل الإيطالي أن بلاده تدعم أي قرار ليبي سيادي يحافظ على ليبيا موحدة بدون أي تدخل خارجي، وأنها تدعم كافة المجهودات المبذولة من أجل استقرار ليبيا.

من جانبه أكد القطراني أن العلاقة مع إيطاليا ستكون مبنية على الاحترام والتقدير المتبادلين، مع إمكانية توأمة المدن لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين، مشدداً على أن الحكومة ماضية قُدماً نحو تحقيق السلام، معتبراً أن إيطاليا دولة جارة لليبيا وكان لها دور بارز في الساحة الليبية خلال السنوات الماضية.

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