النيابة العامة تحقق بقضية اختلاس في مصرف الجمهورية فرع الصابري

باشر وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية، إجراءات التحقيق في البلاغ المرفوع من مدير فرع مصرف الجمهورية – الصابري، في مواجهة رئيس قسم الخزينة بالفرع، على خلفية الاشتباه بارتكابه فعل اختلاس مال منقول وجد في حيازته، ما كشف واقع اعتداء المتهم على أموال عامة ومسلّمة إليه بوصفه موظفاً عاماً.

وأظهر التحقيق الأعمال المادية التي لجأ إليها المتهم للاستحواذ على مبلغ 160 ألف دينار، ومن بينها تحريف بعض بيانات قسم الخزينة، وإضافة بيانات أخرى غير حقيقية.

هذا وقد أصدر وكيل النيابة المحقق قراراً بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية، بعد انتهاء استجوابه وتسجيل اعترافاته.

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