وكيل وزارة الداخلية يكلّف العميد خالد الطويل برئاسة مصلحة الأحوال المدنية على مستوى المنطقة الشرقية

عقد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، اجتماعا طارئا برؤساء فُروع مصلحة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية عن بنغازي ، درنة ، الخليج ، المرج ، الجبل الأخضر، لمناقشة الأوضاع العامة للمصلحة وأبرز الأحداث المتعلقة بسير عملها خلال هذه الفترة الحسّاسة.

اقعيم، وخلال الاجتماع، أصدر تعليماته الفورية بتكليف عميد خالد حسن الطويل برئاسة مصلحة الأحوال المدنية على مستوى المنطقة الشرقية باتفاق رُؤساء فُروع المصلحة بالإجماع على تكليفه.

وأشار اقعيم إلى أن تكليف عميد خالد حسن الطويل برئاسة مصلحة الأحوال المدنية على مستوى المنطقة الشرقية سيكون لحين استقرار الأوضاع لمنع استغلالها مِن قِبل أي أطراف أو شخصيات محلية أو خارجية وذلك عقب مُحاولاتٍ للاستيلاء على الهُوية الليبية وتزويرها والتأثير في هذا الملف لصالح أطراف مُعيّنة لها أجندات وأهداف سياسية تتعارضُ مع الصالح العام ما يُهدد الأمن القومي الوطنيّ الليبيّ .