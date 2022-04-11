الأسود: دخول الحكومة الجديدة لطرابلس يساعد في حل الأزمة الليبية

قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود، إن تدخل ستيفاني ويليامز المستشارة الأممية بالتوجيه- وفق رؤيتها- حكم على عمل لجنة القاعدة الدستورية التي شكلتها بالفشل قبل أن تبدأ”.

وأضاف الأسود، في تصريحات صحفية:” كان الأولى أن تدعم ويليامز ما اتفق عليه المجلسان وعدم الخوض في مسارات جديدة، فدور البعثة يتمثل في الدعم فقط، لا في وضع الأطر المحددة لدولة ذات سيادة”.

وتابع:” هناك ضرورة للحوار المباشر دون التدخل الخارجي الذي لن يحل الأزمة، فدخول الحكومة الجديدة يمكنه حل الأزمة، خاصة بعد تجاوز منتصف الطريق نحو الانتخابات، عبر تنفيذ التعديل الدستوري”.

ولفت إلى أن الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لن يسلم الحكم بسهولة، وما يُعلنه من شعارات هدفه البقاء فقط لعلمه بعدم واقعية التنفيذ”، متابعا:” نحن أمام مسار دستوري واضح بشأن التعديل الـ12 للإعلان الدستوري الذي تضمن تعديل مسودة مشروع الدستور”.

وشدد على أن اللجنة ستعمل في المقام الأول على مراجعة المواد الخلافية في المشروع مع مجلس الدولة، الذي لا يريد الحلول التوافقية، ولن يتفق مع لجنة البرلمان على تعديل مسودة الدستور الذي يتضمن العديد من المواد التي تحتاج للتعديل.

وأكد أن مجلس الدولة يبحث عن الاستفتاء على مشروع الدستور كما هو، أو إعداد قاعدة دستورية جديدة لإجراء الانتخابات، والمساران يرفضهما البرلمان”.

وأشار إلى أن رئاسة مجلس الدولة لديها توجه يتعارض بنسبة كبيرة مع أعضاء المجلس، والآمال تتعلق بموقف جاد من الأعضاء يعلنون فيه موقف من المشهد.