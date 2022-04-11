الصحة العالمية تنشر إجمالي لقاحات كورونا التي حصلت عليها ليبيا

أظهرت إحصائيات نشرها التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية – مكتب ليبيا، إجمالي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي حصلت عليها ليبيا حتى الأول من يناير الماضي.

وبلغ إجمالي اللقاحات التي اشترتها الدولة الليبية 6,253,280 موزعة على لقاح سينوفارم بـ5 ملايين جرعة، وسبوتنيك في 906,500 جرعة، وأسترازينيكا 292 ألف جرعة، وفايزر 54,780 جرعة.

ووصل إجمالي اللقاحات التي حصلت عليها ليبيا على هيئة تبرعات خلال المدة المبينة إلى 2,444,280 جرعة، موزعة على لقاح فايزر بـ 1,408,680 جرعة وأسترازينيكا 885,600 جرعة وسينوفاك 150 ألف جرعة.

وبحسب الإحصائيات التي أوضحها التقرير، فإن إجمالي اللقاحات التي حصلت عليها ليبيا بلغ 8,697,560 جرعة.

ووفق آخر إحصائية نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 2,210,577 شخصا، و1,138,504 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 95,565 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,444,646 جرعة.

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