الغرياني يطالب “الدبيبة” بعدم دفع رواتب منتسبي الجيش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب مفتى الدم والقتل الصادق الغرياني، المعزول بقرار من مجلس النواب، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. بعدم دفع رواتب منتسبي قوات الجيش الوطني .

وقال الصادق الغرياني، في لقاء تلفزيوني، إن حكومة الثني وقيادة الجيش الوطني كلفوا مصرف ليبيا المركزي. مديونيات لا تقل عن 50 مليار وأصبح على المصرف المركزي أن يتحملها، حسب قوله .

وأضاف هذه المبالغ قاتلوا بها أهل بنغازي ودرنة واشتروا بها المرتزقة وبنوا السجون والمعتقلات و زحفوا على الجنوب وطرابلس، حسب زعمه. متابعا “بعد الدمار أدخلنا المجتمع الدولي في مسألة أسماها المصالحة الاقتصادية والأمنية 5+5” .

وتابع “مازلنا ندفع مرتبات اللصوص الذين يستولون على الموانئ النفطية، وقطاع الطرق والمرتزقة. بينما ميزانية المصرف المركزي تئن وليس لها قدرة على الدفع”.

وأشار مفتي الدم، إلى أن تداعيات قفل الموانئ النفطية أن هناك عجزا في المرتبات. مردفا “الناس لهم 3 أشهر لم يتقاضوا مرتبات، وهناك شكاوى خاصة في ظل ارتفاع الدولار والأسعار”.

وقال الغرياني، مخاطبا المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة الإخواني “ارجعوا إلى أنفسكم وتعقلوا لتعلموا مسؤوليتكم”. متسائلا “لو كان لدى أحدكم شركة وبها شريك يصرف الأموال في القمار. وينفقها على الفاسدين والعاهرات فهل يعقل أن يطلب من شريكه تحمل هذا معه؟”، حسب وصفه .

وواصل الغرياني “شريكك قتل الأنفس واحتل البلدان وأعطى الأموال للمصريين والروس وقال لك نحن شركاء. إذا كنتم لا تقبلون هذا من الشريك في أموالكم فكيف تقبلونه على وطنكم وأن تجلسوا في مصالحة اقتصادية من هذا النوع؟”، حسب قوله .