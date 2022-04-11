المنطقة العسكرية الغربية تحبط محاولة لتهريب الوقود بمنطقة القريات

تمكنت سرية الشويرف التابعة ل المنطقة العسكرية الغربية مساء اليوم الاحد من ضبط شاحنة تهريب وقود سعة 20 ألف لتر إثر نصب كمين محكم لها على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة القريات اثناء فترة الإفطار.

وفقا لما نشره المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الغربية ..

ويجدر الاشارة الى انه ، قد قامت السرية يوم امس بإنقاذ سائق شاحنة بعد تعرضه لحادث سير على الطريق العام الرابط بين القريات – الشويرف .

حيث قام افراد السرية بإسعافه الى مستشفى القريات وحصر وحفظ أمواله البالغ قيمتها (16) ألف دينار وتسليمها الى أهله بعد حضورهم .