فرقة هون تواصل بروفاتها لعرض مسرحيتها ثاني أيام العيد

خاص/ 218

استغلت فرقة مسرح هون ليالي شهر رمضان لمواصلة بروفاتها النهائية على عرضها المسرحي الجديد بعنوان “كركديه” من تأليف الفنان الدراماتوج المسرحي أحمد إبراهيم حسن وإخراج الفنان إبراهيم فكرانة وتمثيل الفنانين سعد حمودة وأحمد عمر مسعود ووليد اعبيد وتوفيق عمور وإبراهيم بلامة.

وقال الفنان إبراهيم فكرانة لــ218 إن الفرقة كانت تجهز لعرض مسرحية أخرى بمناسبة اليوم العالمي للمسرح ولكن الظروف حالت دون ذلك، لتستعين الفرقة بالفنان أحمد إبراهيم الذي تقدم بمسرحيته “كركديه” ولاقت ترحيباً من أعضاء الفرقة لما تحمله من فكرة ورسالة تجسد معاناة الكاتب والمثقف وتصديه لعوامل الإحباط والرقابة والاستبداد في قالب يجمع الكوميديا والتراجيديا”-حسب وصفه.

وأوضح “فكرانة” أن العمل بمشاركة فريق من الفنيين من شباب الفرقة، منهم مصمم الديكور الطاهر دراويل وفني الاضاءة سعد خيرالله وفني الصوت سامر مصباح ومبروك جداد وإدارة مسرحية عبدالرحمن أبوزيد وسعد سالم وآخرون، من الذين يعملون ومعهم الممثلين بشكل تطوعي رغم كل الظروف الاجتماعية الصعبة وبدون أي دعم يذكر.

وتجدر الإشارة إلى أن فرقة مسرح هون قد بدأت نشاطها أواخر الأربعينيات ثم انضمت للنشاط الثقافي لنادي هون الأهلي “الإخاء حالياً” مع تأسيسه في 1951 واستمرت تحت مظلته إلى 1996 حين استقلت كفرقة مسرح أهلية وشاركت منذ 1997 إلى 2008 م في مهرجانات المسرح الوطني على مستوى ليبيا كما عرضت مسرحياتها في مدن ليبية عدة منها طرابلس وبنغازي والبيضاء وزلة وزليتن وغيرها من مدن وتعاونت مع مخرجين عرب أقاموا في المدينة منهم العراقي عدنان أبوتراب والمغربي يحي عزاوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية