النائب العام يأمر بحبس رئيس خزينة فرع مصرف الجمهورية الصابري بتهمة اختلاس الأموال

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس رئيس قسم الخزينة فرع مصرف الجمهورية الصابري، احتياطيا بتهم اختلاس أموال من حسابات العملاء، بحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الجمعة.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام:” استجابة لمقتضيات المصلحة العامة، النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية في مواجهة القائم على أعمال خزينة فرع مصرف الجمهورية – الصابري”.

وأضاف البيان:” باشر وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية؛ إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من مدير فرع المصرف المذكور في مواجهة رئيس قسم الخزينة بالفرع، لمقارفته فعل اختلاس مال منقول وجد في حيازته بسبب وظيفته”.

وتابع البيان:” انكشف واقع اعتداء المتهم على أموال مسبوغة بالعمومية ومسلمة إليه بوصفه موظفاً عاماً؛ واستظهر المحقق الأعمال المادية التي أتاها المتهم للوصول إلى الاستحواذ على مبلغ مالي قدره مائة وستون ألف دينار؛ وعلى الأخص تحريف بعض بيانات قسم الخزينة؛ وإضافة أخرى على خلاف الحقيقة”.

وانتهى وكيل النيابة المحقق بعد فراغه من استجواب المتهم وتسجيل اعترافه بأوراق المحضر إلى الأمر بحبسه ستة أيام احتياطياً على ذمة القضية”، وفقا لبيان النيابة العامة.