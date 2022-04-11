ليبيا الان

بلدية بنغازي: تزويد مركز الرقابة على الأغذية بمعدات تقنية

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ذكرت بلدية بنغازي، بأن العمل جارٍ على توريد أجهزة لتحليل الملوثات المعدنية، في الأغذية والأدوية وبقايا المبيدات في الخضروات والفواكه والحبوب ومنتجات الألبان.

وأفادت البلدية بأن التوريدات ستشمل أجهزة التحليل الفيزيائي الخاص بالأدوية، إضافةً إلى الاختبارات الكيميائية الدقيقة وتجهيز المختبر الغذائي بالأثاث المعملي بالكامل .

وفقاً لما أكده المكتب الإعلامي للبلدية …

كما أشار المكتب الإعلامي إلى اجتماع بالخصوص لرئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري مع مدير مركز الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية محمود الزائدي،

الذي استعرضا خلال اللقاء آخر الإجراءات المُتعلقة بتوريد الأجهزة والمعدات الخاصة بأعمال المُختبرات، في مجال الأغذية والأدوية التي تعمل البلدية على توريدها للمركز من خلال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

ويشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على مستوى ليبيا يشهد نشاطاً مكثفاً خلال السنوات الأخيرة، مع تنامي المخالفات على صعيد مبيعات الغذاء والدواء،

كما يقود حملات تفتيشية دورية وأخرى مفاجئة على محال بيع المواد الغذائية ومحال الجزارة والمطاعم والصيدليات والمصحات ومراكز بيع الدواء،

الوسوم

بلدية بنغازي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي مركز الرقابة على الأغذية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك