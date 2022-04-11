«بن شرادة»: بيان لجنة «5+5» واقعي.. واتهامه للدبيبة صحيح

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة، إن بيان أعضاء لجنة “5+5″ التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة واقعي، خاصة فيما يتعلق بنهب الأموال من قبل حكومة عبدالحميد الدبيبة”.

وأضاف بن شرادة، في تصريحات صحفية:” كل النقاط التي ذكرها البيان بشأن حكومة الدبيبة صحيحة، إلا أن المطالبة بإغلاق النفط خطوة غير صائبة”.

ولفت إلى أن الخطوة تعد ورقة ضغط لتحريك المشهد لكنها ليست بنفس القوة حال تأكيد أعضاء اللجنة بالكامل على المطالب”.

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، حذروا في بيان، السبت الماضي، مما آلت إليه الأوضاع من انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني بسبب تصرفات الحكومة منتهية الولاية التي جاءت بعد أجواء مفعمة بالأمل بعد المكاسب التي حققتها لجنة “5+5” بدعم مباشر من القيادة العامة.

وأضاف أعضاء اللجنة: “أمام هذا المنزلق الخطير الذي أوصلتنا إليه حكومة الدبيبة، فإن اللجنة تطالب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بإيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف أوجه التعاون مع الحكومة ومكوناتها داخل المناطق التي تؤمنها القوات المسلحة وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب”.

وفي ختام البيان، أعلن أعضاء القيادة العامة بلجنة “5+5” تعليق كافة أعمالها حتى تحقيق كل مطالبهم.