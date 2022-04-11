ضبط وافد سرق أخشاب بـ 16 ألف دينار في بنغازي

ضبط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي وافدا يحمل الجنسية المصرية، بتهمة سرقة كمية كبيرة من الأخشاب، التي تستعمل في البناء، وتقدر قيمتها بـ 16 ألف دينار.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مواطن بشكوى سرقة الأخشاب المخزنة في مزرعته بمنطقة الكويفية، حيث توجه رجال التحريات هناك لجمع المعلومات، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع فيسبوك، أمس الأحد.

وقال الجيران إنهم شاهدوا أشخاص ينقلون الأخشاب على متن سيارة لمقاول يحمل الجنسية المصرية، واتضح أنه يتردد على منطقة حي السلاح، حيث أعد كمين محكم له وضبط، ثم نقل إلى قسم البحث الجنائي.

وجرى التواصل مع الشاكي، وعرض الأخشاب التي عثر عليها عند المتهم عليه، حيث أكد أنها الأخشاب التي سرقت منه، فيما اتخذت الإجراءات القانونية مع المتهم، قبل إحالته إلى النيابة العامة.