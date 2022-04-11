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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 11 ابريل 2022

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 11 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تميل درجات الحرارة للاعتدال على أغلب المناطق هذا اليوم مع رياح نشطة نسبيا بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد بتقلبات جوية مع رياح مثيرة للأتربة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب وتكون غائمة جزئيا يوم الغد.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16 – 22)مْ، وتصل على جالو و الجغبوب إلى (28) مْ , وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (31 – 36)مْ، ولا تتجاوز (29) مْ على مناطق الجفرة وتسجل ارتفاع الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب .
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31 – 36)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:33)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:40).

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قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏المتوقعة ليبيا الثلاثة الأيام اليوم الأثنين 2022-04-11 الأحوال F-270-00 رياح نشطة تتأثر تدريجي درجات .الحرارة تمیل درجات الحرارة للاعتدال على أغلب المناطق هذا اليوم بتقلبات رياح مثيرة للأتربة تسبب ملخص جنوبية قليلة تدريجي خلال اليومين القادمين وتسجل .السرعة وتسجل ارتفاع وتكون شمالية شرقية والغبار بعض المناطق معتدلة تنشط الأترية درجات الحرارة القصوى تتراوح -الخليج- تتحول الجغبوب 22)م، وتصل الأتربة والرمال وتسجل جنوبية شرقية نشطة 31) 63م ولا تتجاوز (29) على خلال اليومين لقادمين الجفر السماء قليلة رابلس الحرارة (06:40) الأتربة والرمال غروب الشمس شروق الشمس تسبب :السماء صافية ظهور السحب :الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة أحيانا الحرارة القصوى تتراوح‏'‏

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