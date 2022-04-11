أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في معظم المناطق مع رياح نشطة نسبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للاعتدال على معظم المناطق مع رياح نشطة نسبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الإثنين، تأثر مناطق الغرب بداية من غد الثلاثاء بتقلبات جوية مع رياح مثيرة للأتربة، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون غائمة جزئيا غدا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط في المساء، وتتحول غدا إلى جنوبية شرقية، نشطة السرعة، تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، تتحول غدا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 16 و22 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين على معظم المناطق.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، نشطة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 31 و36 درجة مئوية، ولا تتجاوز 29 درجة مئوية على مناطق الجفرة.