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ضبط ليبي في تونس حاول تهريب 15 كيلو ذهب بمطار قرطاج

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تمكنت عناصر الأمن التونسي بمطار قرطاج الدولي، من ضبط مسافر ليبي بحوزته أربعة سبائك من الذهب تزن 15 كيلوجرام كانت مخفية بين ملابسه، أثناء استعداده لمغادرة البلاد.

وأكدت صحيفة الفجر التونسية، أنه بعد التحقيق مع المقبوض عليه، تبين أنه عرض على عناصر الأمن التونسي رشوة بمبلغ مالي قدره 30 ألف دولار.

وأضافت الصحيفة “عنصر الأمن أوهم المعني بقبول العملية، مما أدى إلى الإيقاع بشريكه بالمطار وبحوزته المبلغ المالي”.

وتابعت “تحريات الأمن التونسي توصلت إلى الكشف عن شبكة دولية للمتاجرة بالعملة يقودها المتهم المقيم بتونس، وقيمة المبالغ التي ثبت تحويلها إلى خارج تونس بغير الأطر القانونية تقدر بحوالي 2 مليون دينار تونسي”.

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تهريب ذهب تونس ليبيا مطار قرطاج

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صحيفة الساعة 24

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