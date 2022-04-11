إفطار صائم.. موائد الرحمن بالجفرة عامرة بأصناف متنوعة

تشهد مختلف مدن بلدية الجفرة هون ودان سوكنة حملات التبرعات المقدمة للأسر المحتاجة والعفيفة ولعابري السبيل من المسافرين بإقامة مواد الرحمن الرمضانية تنظمها بعض المؤسسات الأهلية والتجمعات الشبابية من المتطوعين بمساهمة من العائلات ورجال الأعمال والتجار.

يأتي هذا البرنامج بعد انقطاع مدة عامين بسبب تفشي وباء كورونا ليعود هذا العمل الانساني بشكل ملحوظ في ودان من خلال مجموعة من شباب ومرشدات فوج كشافة ودان الذين هم حريصون على تقديم السلات الرمضانية للأسر المحتاجة متضمنة المواد الغذائية الاساسية واللحوم، والخضروات، والحليب، وغيرها.. كذلك مجموعة العمل التطوعي بودان عادوا لنصب خيمهم لاستقبال المسافرين وسائقي شاحنات النقل على الطريق الرابط بين الجفرة ومنطقة ابونجيم وتقديم وجبات الافطار لهم.

كذلك في مدينة هون حيث تقدم المساعدات المالية والعينية بعضها للأسر المعوزة او للمرضى الذين يحتاجون للجرعات العلاجية من مرضى السرطان وغيرهم … وذلك من خلال برنامج اذاعي تقدمه الناشطة الاجتماعية نجية عبدالله ابوشعوة الذي يشهد تفاعل واستجابة من الاهالي والتجار ورجال الاعمال والمقتدرين وتقديم المساعدات من المواد الغذائية واللحوم والتمور المواد الاستهلاكية اضافة الى التبرعات المالية لتقديمها لمن يستحقها وخصوصا ذوى الأمراض المستعصية.

وكعادته بيت شباب هون نصب خيمته امام مسجد الهدى على الطريق الرابط بين مناطق الشمال والغرب والجنوب والشرق الليبي المسافرين عبره الى مختلف المدن لتناول وجبة الافطار العامرة بما اجادت به ايدي شامخات هون.

ولا يختلف الامر في مدينتي سوكنة وزلة من توزيع المساعدات الانسانية ومد ايادي العون للأسر العفيفة سوى تلك التي تقدمها المؤسسات الاهلية او الدولية او المتبرعين من رجال الاعمال والتجار وغيرهم.