الارصاد: تقلبات جوية وارتفاع للحرارة بدءاً من الغد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 11/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تميل درجات الحرارة للأعتدال هذا اليوم على اغلب المناطق حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال ما بين (20 – 25) مْ، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب مابين (31 – 36) مْ.

ووفقا للتقرير تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من يوم الغد بتقلبات جوية بمشيئة الله مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال و ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. والله اعلــــــم.