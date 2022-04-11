النعاس: لا يوجد أفضل من الحوار المثالي للجنة صياغة مشروع الدستور

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “عمر النعاس” إن مشروع الدستور جاهز للاستفتاء منذ حوالي 5 سنوات ويدعو إلى تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه وتقرير مصيره دون مصادرة أو وصاية.

تساءل النعاس في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – قائلاً: “هل يوجد حوار ليبي ليبي مثالي أفضل من حوار الهيئة التأسيسية واتفاق 43 ليبياً وليبية من أصل 44 منتخبين من كل مناطق ليبيا وإقرارهم العلني مشروع دستور متكامل من 197 مادة تكون كلمة الفصل فيه للشعب الليبي بالقبول أو الرفض في استفتاء حر مباشر؟”.