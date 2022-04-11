الاتحاد الأوروبي يطرح عطاء لتوفير خدمات أمنية لبعثته في ليبيا

أعلنت دائرة العمل الخارجي الأوروبية عن عطاء لتوفير خدمات أمنية لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، يتم اعتماده بعد إجراء تنافسي مع التفاوض بقيمة تعاقدية مقدرة تتجاوز 20 مليون يورو.

واشترطت دائرة العمل الخارجي على المقاول الراغب في التعاقد معها توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان أمن الأشخاص والأصول تحت مسؤولية السلطة المتعاقدة، بالإضافة إلى توفير حراس الأمن وأنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية GPS / GPRS للحماية عن كثب.

يُذكر أن السلطة المتعاقدة دائرة العمل الخارجي الأوروبية تعد الجسم الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي وتضم مديرية تُعنى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تتضمّن مديرية معنية بحقوق الإنسان والقضايا العالمية والمتعددة الأطراف.

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