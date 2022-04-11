الإفراج عن 24 بحارا تونسيا كانوا محتجزين في ليبيا

أفرجت السلطات الليبية عن ثلاثة قوارب صيد بميناء الزاوية على متنها 24 بحارا تونسيا كانت قد احتجزتهم قبل يومين في عرض البحر.

جاء ذلك وفق تصريحات إذاعية أدلى بها رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، حيث اعترضت السلطات الليبية زوارق صيد لتونسيين الجمعة الماضية وعلى متنهم 24 صيادا من صفاقس والمهدية، وبعدها بيومين جرى الإفراج عنهم.

احتجارات متكررة لبحارة تونسيين

وتكررت عمليات احتجاز بحارة تونسيين في ليبيا على مدار السنوات الأخيرة؛ إذ كان آخرها منذ أقل من أسبوعين وتحديدا يوم 5 أبريل الماضي تاريخ الإفراج عن 6 بحارة جرى احتجازهم لأكثر من شهر في ليبيا.

– إطلاق البحارة التونسيين المحتجزين في الزاوية

– القبض على 5 بحارة إيطاليين وتونسيين اثنين على متن قارب صيد داخل المياه الإقليمية

وتتهم السلطات الليبية صيادين تونسيين بانتهاك المياه الإقليمية دون إذن مسبق، مؤكدة أن جهود دوريات خفر السواحل تنصب على مراقبة شديدة لقوارب الهجرة غير الشرعية ومراكب خارجة عن القانون قد تقوم بتهريب ممنوعات أو وقود.