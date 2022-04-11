الكزة: حفتر يسعى للوصول إلى طرابلس بأي ثمن ليسيطر على البلاد بكمالها

ليبيا – زعم رئيس ما تعرف بـ” الهيئة البرقاوية” عبد الحميد الكزة الداعم بشدة لتنظيمي شورى بنغازي وأنصار الشريعة الارهابيين أن بيان من وصفهم بـ”ممثلي حفتر بلجنة 5+5″ العسكرية يأتي ضمن محاولات الضغط لفرض مايريده خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) على الليبيين.

الكزة وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” التي يديرها وزير الدولة بحكومة الوحدة وليد اللافي قال: “ما صدر عن اللجنة هي تعليمات من حفتر أو أبنائه واللجنة بنظري هي لجنة 5+1 كون أن ممثلي المنطقة الشرقية لا يستطعون مخالفة أي أمر لحفتر”.

وأضاف: “هناك استياء واسع بالشارع البرقاوي مما جاء بالبيان، خاصة مايمس قوت المواطن المتمثل في النفط وقفل الطريق الساحلي”، مدعيًا بأن “حفتر” يسعى للوصول إلى طرابلس بأي ثمن ليسيطر على البلاد بكمالها هو وأبناؤه.

الكزة اختتم تصريحه: “المرتبات المتوقفة لأفراد تابعين للرجمة الجميع يعلم أن السبب فيها هو عدم إحالة البيانات مرفقة بأرقام وطنية، فحفتر يريد الأموال دون توضيح أوجه صرفها وصحة عدد مستحقيها”.

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