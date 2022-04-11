البرغوثي يحذر من خطر الأسلحة المهربة على الأمن الليبي

حذر عضو مجلس النواب حسن البرغوثي من احتمالية حصول عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة على جانب كبير من الأسلحة التي تهرب إلى ليبيا عبر أطراف خارجية، رافضًا توجيه اتهام لدولة بعينها.

واعتبر البرغوثي، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الدعم المسلح الذي قدمته أطراف خارجية أسهم في خلق حالة من التوازن العسكري بين الفرقاء الليبيين مشيرًا إلى أن الانخراط في العملية السياسية وانتخاب رئيس للبلاد يعد مدخلاً لحل الكثير من القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية.

من جانبه، رأى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب أن عرقلة تسلم حكومة باشاغا السلطة؛ ربما يكون محاولة لتشتيت انتباه النخبة السياسية والأمنية لتدفق السلاح والمرتزقة لبعض التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، منوهًا إلى أن إهمال هذه القضايا أخطر من الصراع الذي تشهده البلاد.

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