الأرصاد: درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال على غالبية المناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من الاثنين، موضحًا أن درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال على غالبية المناطق مع رياح نشطة نسبيًا، بينما تتأثر مناطق غرب ليبيا بداية من الثلاثاء بتقلبات جوية مع رياح مثيرة للأتربة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وفيما يلي بقية التوقعات الصادرة عن نشرة مركز الأرصاد:

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب وتكون غائمة جزئيًا الثلاثاء.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط في المساء تتحول الثلاثاء إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25)مْ, وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية تتحول الثلاثاء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (16 – 22)مْ، وتصل على جالو والجغبوب إلى (28) مْ , وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين القادمين على غالبية المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول الثلاثاء إلى جنوبية شرقية نشطة مما تتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (31 – 36)مْ، ولا تتجاوز (29) مْ على مناطق الجفرة وتسجل ارتفاعًا الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31 – 36)مْ.

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